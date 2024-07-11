МЧС опубликовало видео пожара в цеху по производству керамических плит в Химках

Пожар в цеху по производству керамических плит в Химках. Видео

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Пожар в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках на площади 3 тыс. кв. м локализовали, сообщает пресс-служба МЧС России.

Изначально площадь возгорания составляла 80 кв. м. Позднее она увеличилась до 3 тыс. кв. м, обрушилась кровля на одной тысяче «квадратов». На месте работали почти 100 спасателей и 33 единицы техники.

Пожар возник на крыше здания в микрорайоне Сходня на улице Некрасова, дом 2. По данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу находится цех компании «ЕвроплитМск». РБК направил запрос в компанию.

В результате ЧП никто не пострадал, отметили в МЧС. В цеху находились 30 газовых баллонов, треть из них вынесли из здания.