В Крыму для тушения лесного пожара привлекли вертолеты

Вблизи Судака произошел лесной пожар на площади 10 га, к тушению привлекли два вертолета Ми-8. В Крыму действует противопожарный режим

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В горно-лесной местности вблизи города Судак произошел лесной пожар, к тушению привлекли два вертолета Ми-8, сообщает МЧС.

«В горно-лесной местности вблизи Судака горит лесная подстилка на 10 гектарах. На месте работают 2 вертолета Ми-8 МЧС России. Авиацией уже совершено 7 сбросов воды», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.

Всего в тушении участвуют 149 специалистов и 29 единиц техники. Сообщение о пожаре в селе Ворон городского округа Судак поступило в 6:59 (совпадает с московским).

В Крыму с 17 апреля действует особый противопожарный режим. Согласно данным МЧС, 11 июля в Крыму прогнозируется аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы (+33–38 градусов). В связи с этим на полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.