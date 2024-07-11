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В Химках загорелся цех по производству керамических плит

Фото: ГУ МЧС по Московской области
Фото: ГУ МЧС по Московской области

Завод по производству керамических плит загорелся в Химках, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. К тушению огня привлекли 26 человек и семь единиц техники.

Возгорание произошло на кровле цеха в микрорайоне Сходня на улице Некрасова, дом 2. По данным онлайн-сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу находится цех компании «ЕвроплитМск».

Позднее в МЧС сообщили, что площадь возросла до 2 тыс. кв. м, обрушилась часть кровли. Внутри завода находятся газовые баллоны, часть из них вынесли.

«Группировка сил и средств увеличена, на месте работает более 50 человек и 18 единиц техники», — сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.

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Данных о пострадавших нет.

В апреле в Химках загорелась пристройка к складу с материалами из карбоната, площадь пожара составила 150 кв. м.

Теги
Пожар новости Химки Московская область МЧС
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