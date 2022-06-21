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Общество ,  

Олег Митволь заявил о готовности возместить ущерб по своему делу

Он проходит по делу о хищении более 900 млн руб. при строительстве метро в Красноярске. Адвокат сообщил, что его подзащитный заключил досудебное соглашение и готов возместить ущерб
Олег Митволь
Олег Митволь (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь заключил досудебное соглашение и готов возместить ущерб, сообщил адвокат во время заседания Красноярского краевого суда, передает его пресс-служба. Митволь проходит по уголовному делу о хищении 975,2 млн руб. при строительстве красноярского метро.

Сейчас Митволь находится под стражей, пока срок ареста — до 24 июля. Защита обжаловала решение об избрании меры пресечения, и 21 июня суд рассмотрел жалобу. «На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб. Адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко», — говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда.

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В свою очередь прокурор подчеркнула, что ущерб нанесен бюджету. Также она напомнила, что Митволя задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию, и выразила предположение, что он может попытаться скрыться в случае изменения ему меры пресечения.

В итоге назначенный Митволю арест остался в силе.

РБК обратился за комментарием к помощнице Олега Митволя.

Митволя арестовали 10 июня. За два дня до этого его задержали в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, после чего отправили в Красноярск.

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Он является председателем совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»). Согласно материалам дела, ТИСИЗ должен был провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию в рамках строительства красноярского метро. Компания отчиталась о выполненных работах, однако, полагают следователи, в ее документации о выполнении задач содержались недостоверные сведения, а из 642 запланированных скважин были пробурены лишь 138, причем в отчетах говорилось о выполнении всего плана работ.

Следствие считает, что сотрудники ТИСИЗ «создали видимость выполнения программы инженерно-геологических изысканий».

В итоге в мае было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Анастасия Серова
Олег Митволь досудебное соглашение хищение Красноярск

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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