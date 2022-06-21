Олег Митволь заявил о готовности возместить ущерб по своему делу
Бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь заключил досудебное соглашение и готов возместить ущерб, сообщил адвокат во время заседания Красноярского краевого суда, передает его пресс-служба. Митволь проходит по уголовному делу о хищении 975,2 млн руб. при строительстве красноярского метро.
Сейчас Митволь находится под стражей, пока срок ареста — до 24 июля. Защита обжаловала решение об избрании меры пресечения, и 21 июня суд рассмотрел жалобу. «На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб. Адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко», — говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда.
В свою очередь прокурор подчеркнула, что ущерб нанесен бюджету. Также она напомнила, что Митволя задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию, и выразила предположение, что он может попытаться скрыться в случае изменения ему меры пресечения.
В итоге назначенный Митволю арест остался в силе.
РБК обратился за комментарием к помощнице Олега Митволя.
Митволя арестовали 10 июня. За два дня до этого его задержали в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, после чего отправили в Красноярск.
Он является председателем совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»). Согласно материалам дела, ТИСИЗ должен был провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию в рамках строительства красноярского метро. Компания отчиталась о выполненных работах, однако, полагают следователи, в ее документации о выполнении задач содержались недостоверные сведения, а из 642 запланированных скважин были пробурены лишь 138, причем в отчетах говорилось о выполнении всего плана работ.
Следствие считает, что сотрудники ТИСИЗ «создали видимость выполнения программы инженерно-геологических изысканий».
В итоге в мае было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).