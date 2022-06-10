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Защита Митволя обжалует арест по делу о стройке метро

Олег Митволь
Олег Митволь (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Защита бывшего заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя намерена обжаловать его арест на один месяц по делу о хищении. Об этом РБК сообщила помощница задержанного.

По ее словам, Митволь был задержан 10 июня в аэропорту Внуково сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю, когда он собирался на отдых с семьей в Турцию. Она отметила, что меру пресечения для Митволя избрал Красноярский районный суд. Защита чиновника намерена обжаловать это решение.

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Общество
Олег Митволь

«Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ АО «Красноярский ТИЗИС» в рамках заключенного госконтракта. Митволь Олег Львович находится во взаимодействии с правоохранительными органами», — сказала она.

Ранее источники РБК в силовых структурах сообщили, что чиновника задержали 8 июня, когда Митволь собирался вылететь в Дубай. Сотрудники ФСБ сопроводили его в Красноярск. 

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Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

По данным собеседников РБК, экс-чиновника подозревают в хищении более 900 млн руб., которые были выделены аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в мае по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

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