В Минздраве допустили введение QR-кодов для всех прививок

Замминистра Павел Пугачев пояснил, что люди зачастую не знают, от каких заболеваний им сделали прививку, и вынуждены тратить деньги на то, чтобы это выяснить. Такую информацию можно вносить в цифровой медпрофиль гражданина

Полностью отказываться от использования QR-кодов на фоне спада заболеваемости COVID-19 не имеет смысла, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра здравоохранения, курирующий вопросы цифровизации медицины, Павел Пугачев. Он предположил, что система кодов может быть распространена на все прививки, которые делают гражданам.

«Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла. Этот сервис прочно вошел в нашу жизнь во всех сферах, от авторизации в соцсетях до оплаты счетов в банках. Мы искренне убеждены, что только удобные сервисы могут стать массовыми и заслужить доверие граждан. Наша задача — переводить в формат электронных документов с QR-кодом как можно больше медицинских бумаг, чтобы дать возможность всегда иметь их под рукой на «Госуслугах» и использовать там, где это необходимо», — пояснил Пугачев.

На просьбу пояснить, где именно в медицине могут применяться QR-коды, замминистра упомянул вакцинацию: «Взять ту же вакцинацию: кто из нас помнит, какие прививки нам делали на протяжении жизни? Получается, что только мама знает, какие прививки есть у ребенка. Возможно, в школе и детском саду тоже хранится эта информация. Многие, чтобы «вспомнить», сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции. Так что собранная информация о вакцинации более 80 млн граждан может стать первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента».

По словам чиновника, с помощью такой системы можно будет оценить коллективный иммунитет к определенному заболеванию с точностью до населенного пункта и спрогнозировать риски распространения инфекций.

В России широкое распространение QR-коды получили с началом пандемии коронавируса. В апреле 2020 года Москва ввела систему цифровых пропусков, которые нужно было получать для передвижения по городу или выезда за его пределы. С помощью этой меры власти намеревались уменьшить количество людей, выходящих на улицу и пользующихся общественным транспортом. Такую же систему ввела Московская область и ряд других регионов.

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Осенью 2020 года Москва обязала ночные клубы получать QR-коды, по которым регистрировали посетителей. Гости должны были сканировать его на входе или отправить СМС-сообщение. Мера вводилась для того, чтобы отслеживать контакты заразившихся коронавирусом и при в случае выявления вируса у кого-либо из посетителей уведомить всех, кто был в то же время заведении.

С января 2021 года в России начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Сертификат содержит QR-код, который подтверждает безопасность человека для остальных с точки зрения распространения COVID-19. Также QR-код может содержать информацию о перенесенной болезни или свежем ПЦР-тесте.