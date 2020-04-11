Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Харви Вайнштейну новое обвинение

Прокуратура округа Лос-Анджелес выдвинула против американского продюсера Харви Вайнштейна новое обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что обвинение связано с изнасилованием, якобы произошедшем в мае 2010 года в одном из отелей Беверли-Хиллз.

Пострадавшую женщину опросили в качестве свидетеля в октябре прошлого года, говорится в сообщении. Позднее она передала следователям информацию, которая подтвердила, что инцидент произошел в пределах десятилетнего срока исковой давности, отметили в ведомстве.