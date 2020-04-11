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Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Харви Вайнштейну новое обвинение

Прокуратура округа Лос-Анджелес выдвинула против американского продюсера Харви Вайнштейна новое обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что обвинение связано с изнасилованием, якобы произошедшем в мае 2010 года в одном из отелей Беверли-Хиллз.

Пострадавшую женщину опросили в качестве свидетеля в октябре прошлого года, говорится в сообщении. Позднее она передала следователям информацию, которая подтвердила, что инцидент произошел в пределах десятилетнего срока исковой давности, отметили в ведомстве.

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
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11 марта суд приговорил 67-летнего Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения из-за домогательств и изнасилования третьей степени (понятие относится к случаем, когда пострадавшая сторона явно выражала нежелание сексуального контакта). При этом Вайнштейна признали невиновным в случае изнасилования первой степени (с отягчающими обстоятельствами, в том числе в случае угроз оружием или причинении серьезных травм), из-за которого ему грозило пожизненное заключение. После вынесения приговора Вайнштейна отправили в тюрьму штата Нью-Йорк.

Теги: продюсер, Харви Вайнштейн, обвинение
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