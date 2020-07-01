Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 70,44 (+0,49) Quote, 30 июн, 12:35
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 78,99 (+0,31) Quote, 30 июн, 12:35
Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса Спорт, 11:09 Путин проголосовал по поправкам в Конституцию Общество, 11:08 В Ростовской области от коронавируса вылечилась 100-летняя пациентка Общество, 11:03 Рост заболеваемости COVID в Москве замедлился до минимума с начала апреля Общество, 11:00 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 10:52 «Сельта» продлила аренду Федора Смолова Спорт, 10:41 За сутки в России от коронавируса умерли 216 человек Общество, 10:39 Какие новые возможности появились в лечении онкозаболеваний Партнерский материал, 10:35 Число заболевших коронавирусом в России превысило 650 тыс. Общество, 10:34 Жертвам домогательств Харви Вайнштейна выплатят $19 млн Общество, 10:29 Явка на голосовании по Конституции превысила 55% Политика, 10:17 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июля Общество, 10:14 Голосование по поправкам к конституции РФ. Зачем было внедрять блокчейн Крипто, 10:14 Четыре истории предпринимателей о покорении времени РБК Стиль и Поклонная 9, 10:05
Общество ,  
0 

Жертвам домогательств Харви Вайнштейна выплатят $19 млн

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Женщины, пострадавшие от сексуальных домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна, получат суммарную компенсацию в размере $19 млн. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Компенсации получат жертвы, которые подверглись дискриминации по признаку пола и домогательствам во время работы в The Weinstein Company. Для выплат создан фонд в размере $18 875 000.

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество
Харви Вайнштейн

«Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудников. После всех преследований, угроз и дискриминации пострадавшие наконец-то получают определенную справедливость», — сказала прокурор Нью-Йорка.

Кроме того, женщины, которые раньше подписали документ о неразглашении в связи с делом Вайнштейна, будут освобождены от его действия и смогут свободно рассказать свои истории.

В сообщение уточняется, что меры должны одобрить районный суд, который занимается групповым иском, и суд по делам о банкротстве.

Сексуальный скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 году. Его обвинили домогательствах более чем к 100 женщинам, включая таких известных актрис, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. На фоне скандала Вайнштейна уволили из собственной компании.

Осужденный за харассмент Харви Вайнштейн заразился коронавирусом
Общество
Харви Вайнштейн

В феврале 2020 года присяжные признали продюсера виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект Подиум» и заявила, что Вайнштейн склонил ее к оральному сексу. Кроме того, присяжные признали его вину в изнасиловании третьей степени.

В марте 67-летнего Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения, его отправили в тюрьму штата Нью-Йорк. Адвокаты заявили, что он может не пережить этот срок из-за возраста и состояния здоровья.

Теги: Харви Вайнштейн, США
Материалы по теме
Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Харви Вайнштейну новое обвинение
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество
Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter