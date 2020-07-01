Жертвам домогательств Харви Вайнштейна выплатят $19 млн

Харви Вайнштейн (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Женщины, пострадавшие от сексуальных домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна, получат суммарную компенсацию в размере $19 млн. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Компенсации получат жертвы, которые подверглись дискриминации по признаку пола и домогательствам во время работы в The Weinstein Company. Для выплат создан фонд в размере $18 875 000.

«Харви Вайнштейн и The Weinstein Company подвели своих сотрудников. После всех преследований, угроз и дискриминации пострадавшие наконец-то получают определенную справедливость», — сказала прокурор Нью-Йорка.

Кроме того, женщины, которые раньше подписали документ о неразглашении в связи с делом Вайнштейна, будут освобождены от его действия и смогут свободно рассказать свои истории.