Российские истребители вылетели на перехват самолета-разведчика США
Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа вылетали для сопровождения американского самолета-разведчика над Японским морем. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России, передает ТАСС.
Как рассказали в военном ведомстве, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили направляющуюся к границе России цель над нейтральными водами Японского моря.
«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — передали в Минобороны.
По данным ведомства, истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. Когда он развернулся и удалился от государственной границы России, Су-35С и МиГ-31БМ вернулись на аэродром базирования.