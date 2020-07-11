Российские истребители вылетели на перехват самолета-разведчика США

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ сопровождали американский самолет до тех пор, пока он не развернулся и не удалился от государственной границы страны

МиГ-31БМ (Фото: Минобороны РФ)

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа вылетали для сопровождения американского самолета-разведчика над Японским морем. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России, передает ТАСС.

Как рассказали в военном ведомстве, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили направляющуюся к границе России цель над нейтральными водами Японского моря.

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — передали в Минобороны.

По данным ведомства, истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. Когда он развернулся и удалился от государственной границы России, Су-35С и МиГ-31БМ вернулись на аэродром базирования.