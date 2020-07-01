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Истребители ВВС России перехватили американский самолет над Черным морем

Российские истребители Су-27
Российские истребители Су-27 (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Российские истребители морской авиации Су-27 поднимались в воздух для перехвата американского самолета-разведчика в небе над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает «РИА Новости».

Системы ПВО засекли самолет США на значительном удалении от границ России и вели за ним непрерывное наблюдение. Для перехвата воздушного судна в воздух подняли два истребителя.

«Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы России», — сообщили в пресс-службе.

Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США над Черным морем
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В военном ведомстве отметили, что российские самолеты проводили полеты в соответствии с международными правилами, а американский разведчик не нарушал государственные границы.

Ранее, в июне, российские Су-27 уже перехватывали американские воздушные суда над Черным морем. 29 июня в воздухе были обнаружены патрульный самолет P-8A «Посейдон» и стратегический самолет-разведчик RC-135, для перехвата которых в небо поднимались два истребителя.

Теги: Черное море, перехват, Россия, США
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Российские Су-27 перехватили два американских самолета над Черным морем
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