Истребители ВВС России перехватили американский самолет над Черным морем

Российские истребители Су-27 (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Российские истребители морской авиации Су-27 поднимались в воздух для перехвата американского самолета-разведчика в небе над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает «РИА Новости».

Системы ПВО засекли самолет США на значительном удалении от границ России и вели за ним непрерывное наблюдение. Для перехвата воздушного судна в воздух подняли два истребителя.

«Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы России», — сообщили в пресс-службе.

В военном ведомстве отметили, что российские самолеты проводили полеты в соответствии с международными правилами, а американский разведчик не нарушал государственные границы.