Политика , 19 июн, 10:15
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Россия подняла истребители на перехват американских бомбардировщиков
МиГ-31
Российские ВВС подняли несколько истребителей для перехвата американских бомбардировщиков B-52H в районе Охотского моря. Об этом сообщили РБК в Минобороны.
Американские бомбардировщики пролетали над нейтральными водами Охотского моря. «На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля», — сообщили в Минобороны.
В воздух для сопровождения американских самолетов поднимались Су-30, Су-35 и МиГ-31. Нарушения российской границы не было.
Минобороны опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков российскими истребителями.