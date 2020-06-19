Россия подняла истребители на перехват американских бомбардировщиков

МиГ-31 (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российские ВВС подняли несколько истребителей для перехвата американских бомбардировщиков B-52H в районе Охотского моря. Об этом сообщили РБК в Минобороны.

Американские бомбардировщики пролетали над нейтральными водами Охотского моря. «На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля», — сообщили в Минобороны.

В воздух для сопровождения американских самолетов поднимались Су-30, Су-35 и МиГ-31. Нарушения российской границы не было.

Минобороны опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков российскими истребителями.