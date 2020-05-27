США сообщили о «небезопасном» перехвате своего самолета российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 «небезопасно» и «непрофессионально» перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A ВМС США над Средиземным морем, сообщает пресс-служба американского Шестого флота.

По данным ведомства, российские истребители одновременно приблизились к Poseidon P-8A с двух сторон, из-за чего американский самолет не мог безопасно маневрировать. В целом инцидент длился 64 минуты.

В ведомстве добавили, что российские самолеты уже в третий раз за последние два месяца выполняли небезопасные перехваты.

Последний раз это произошло 16 апреля, когда российский истребитель Су-35 также произвел перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем. По заявлению пресс-службы Шестого флота, Су-35 провел маневр перед американским самолетом на расстоянии чуть меньше 8 м.