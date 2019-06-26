Поисковики сообщили о техногенной версии гибели группы Дятлова

Участник поисков туристов Владислав Карелин рассказал о двух признаках техногенного явления, приведшего к гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году, сообщает «РИА Новости».

По его словам, он видел светлое пятно в небе, похожее на запуск ракеты, на две недели позже исчезновения туристов и на 50 км южнее маршрута группы Дятлова. Это произошло 17 февраля.

Светлое пятно видели в 1959 году также участники поисков группы Дятлова 31 марта, добавил Карелин. «Мы обнаружили, что 17 февраля был запуск ракеты с Байконура и 31 марта — тоже. Все эти факты складываются в техногенную версию», — сказал поисковик.

По мнению Карелина, тепловое воздействие также доказывают заледеневшие следы туристов Дятлова. «В последующие годы лед никто никогда не видел. Лед был только в 1959 году», — сказал он.

Фонд памяти группы Дятлова попросил Следственный комитет возобновить расследования дела о гибели туристов во время похода по Северному Уралу в 1959 году. Об этом сообщил руководитель фонда Юрий Кунцевич, передает ТАСС. Заявление с просьбой будет передано в СК в пятницу, 28 июня, уточнил адвокат Евгений Черноусов.