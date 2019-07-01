В СК передали просьбу возобновить расследование гибели группы Дятлова

Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов передал в Следственный комитет просьбу фонда возобновить следствие по факту гибели туристов в 1959 году, сообщает ТАСС.

«Отнес просьбу сегодня в 9 утра, у меня на руках осталась ее заверенная копия», — сказал юрист. По его словам, заявление подписали представители фонда памяти группы, представитель Русского географического общества и сам Черноусов как представитель родственников трех из девяти погибших.

В документе, который есть в распоряжении агентства, говорится, что после гибели группы прокуроры и следователи-криминалисты расследовали незарегистрированное дело, оно не было поставлено на учет, и у него не было порядкового номера. Подписавшие его потребовали провести полное и законное расследование по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти двух и более лиц).

Руководитель фонда Юрий Кунцевич в конце июня говорил о планах обратиться в СК. Участник поисков туристов Владислав Карелин рассказал о двух признаках техногенного явления, приведшего к гибели тургруппы. Он сообщил, что видел светлое пятно в небе, похожее на запуск ракеты, на две недели позже исчезновения туристов, 17 февраля 1959 года. Светлое пятно поисковики видели и 31 марта. В обе даты были осуществлены запуски с Байконура.

В феврале Генпрокуратура инициировала новое разбирательство по факту гибели тургруппы. Приоритетными считаются версии, связанные с природными факторами (сход снега, ураган).

Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли в феврале 1959 года на Северном Урале у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 м).