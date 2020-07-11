Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 июля

Глава Роспотребнадзора сообщила о ходе разработки и испытания вакцин, в США зарегистрировали рекордное число заразившихся — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 713 тыс. (6635 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 017 человек (174 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 481,3 тыс. человек.