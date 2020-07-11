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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 июля

Глава Роспотребнадзора сообщила о ходе разработки и испытания вакцин, в США зарегистрировали рекордное число заразившихся — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 713 тыс. (6635 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 017 человек (174 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 481,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом COVID-19, число жертв в столице достигло отметки в 4116 человека.
  • В России началась разработка специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Что касается общей вакцины, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершил ее доклинические исследования.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Росстат детализировал статистику по смертности от коронавируса в мае. По данным ведомства, в мае в России умерли 12 452 человека с коронавирусом. У 5644 из них коронавирус признан основной причиной смерти. Еще более чем 5 тыс. умерших в мае россиян, по данным Росстата, болели COVID-19, но скончались не от него. Все скончавшиеся от COVID-19 или после заражения этой болезнью составили примерно 7,2% от общего числа умерших в стране в мае.
  • Если россияне расслабятся, то вторая волна эпидемии будет неизбежна, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По мнению представителя ВОЗ, чтобы добиться от людей соблюдения ограничений, необходимо убедить их в реальной опасности вируса.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 12,1 млн, более 551 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 12,4 млн человек, из них более 560 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидерами по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3,1 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,8 млн), на третьем — Индия (820 тыс.), Россия — на четвертом, на пятом месте — Перу (319 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • За последние сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 67 тыс. человек.
  • Одновременно ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев в мире: более 228 тыс. Больше всего новых случаев было выявлено в США (64 тыс.), Бразилии (67,9 тыс.), Индии (26,5 тыс.) и Южной Африке (13,6 тыс.). В сумме на эти страны приходится более 75% всех новых случаев заболевания.
  • Власти американского штата Калифорния планируют досрочно освободить из местных тюрем около 10 тыс. заключенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
  • Японские исследования показали, что препарат от гриппа «Фавипиравир» не смог продемонстрировать эффективность лечения пациентов с коронавирусом на ранней стадии заболевания. Однако пациенты, которые принимали препарат, имели тенденцию к выздоровлению раньше, чем те, кто не принимал.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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