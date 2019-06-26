Опубликованы первые показания сестер Хачатурян

На первых допросах девушки в деталях рассказали, как совершили преступление, следует из появившейся стенограммы. Адвокаты сестер частично подтвердили, что публикация похожа на ранние показания обвиняемых

Ангелина Хачатурян (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Сестры Хачатурян на первых допросах следователя по делу об убийства их отца Михаила Хачатуряна подробно описали, как совершали преступление, а также рассказали подробности последних лет жизни с отцом. Это следует из стенограммы допроса, которую опубликовал Telegram-канал Mash. Двое из адвокатов сестер заявил РБК, что опубликованные показания похожи на то, что сестры говорили ранее. Третий адвокат затруднился подтвердить их подлинность.

Все три сестры, как следует из стенограммы, утверждают, что отец был тираном и сексуально домогался к каждой из них. Девушки подробно описывают эти случаи. Кроме того, каждая из сестер подробно рассказала, что происходило в день убийства и как было совершено само преступление.

В стенограмме показания каждой из сестер очень похожи, вплоть до одинаковых формулировок. В частности, каждая из девушек сообщила, что отец «постоянно ссорился с мамой», а претензии, которые он ей предъявлял, «были абсурдные». «Отец был тираном», — сообщила каждая из сестер. Ангелина, в частности, рассказала о нескольких случаях домогательств отца к ней.

Крестина в показаниях заявила, что признается в том, что «совместно с сестрами убила отца». Она также привела в пример несколько случаев домогательств отца к ней, один из которых произошел в 2016 году во время отдыха в Адлере. «Также хочу сказать, что последние 3–5 лет, мы все стали замечать за ним, что он все больше и больше стал маниакально нас воспитывать, это даже нельзя называть воспитанием», — сказала она. Это подтвердили в своих показания и остальные сестры.

В частности, рассказали они, отец поставил домофон с видеокамерой, «которая постоянно записывает происходящее, для того чтобы следить, где мы находимся». «Когда он узнал, что Мария пробовала курить, он вначале сказал, что ничего страшного, а впоследствии побил ее», — добавила Крестина. Мария подтвердила этот случай. Все девушки рассказали, что к отцу обращались «только на Вы», поскольку он требовал к себе такого обращения.