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Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
На первых допросах девушки в деталях рассказали, как совершили преступление, следует из появившейся стенограммы. Адвокаты сестер частично подтвердили, что публикация похожа на ранние показания обвиняемых
Ангелина Хачатурян (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Сестры Хачатурян на первых допросах следователя по делу об убийства их отца Михаила Хачатуряна подробно описали, как совершали преступление, а также рассказали подробности последних лет жизни с отцом. Это следует из стенограммы допроса, которую опубликовал Telegram-канал Mash. Двое из адвокатов сестер заявил РБК, что опубликованные показания похожи на то, что сестры говорили ранее. Третий адвокат затруднился подтвердить их подлинность.

Все три сестры, как следует из стенограммы, утверждают, что отец был тираном и сексуально домогался к каждой из них. Девушки подробно описывают эти случаи. Кроме того, каждая из сестер подробно рассказала, что происходило в день убийства и как было совершено само преступление.

В стенограмме показания каждой из сестер очень похожи, вплоть до одинаковых формулировок. В частности, каждая из девушек сообщила, что отец «постоянно ссорился с мамой», а претензии, которые он ей предъявлял, «были абсурдные». «Отец был тираном», — сообщила каждая из сестер. Ангелина, в частности, рассказала о нескольких случаях домогательств отца к ней.

Крестина в показаниях заявила, что признается в том, что «совместно с сестрами убила отца». Она также привела в пример несколько случаев домогательств отца к ней, один из которых произошел в 2016 году во время отдыха в Адлере. «Также хочу сказать, что последние 3–5 лет, мы все стали замечать за ним, что он все больше и больше стал маниакально нас воспитывать, это даже нельзя называть воспитанием», — сказала она. Это подтвердили в своих показания и остальные сестры.

В частности, рассказали они, отец поставил домофон с видеокамерой, «которая постоянно записывает происходящее, для того чтобы следить, где мы находимся». «Когда он узнал, что Мария пробовала курить, он вначале сказал, что ничего страшного, а впоследствии побил ее», — добавила Крестина. Мария подтвердила этот случай. Все девушки рассказали, что к отцу обращались «только на Вы», поскольку он требовал к себе такого обращения.

По словам сестер, за месяц до убийства отец начал посещать психиатра, после сеансов с которым ему «якобы становилось лучше». Однако за несколько дней до убийства отец вновь сексуально домогался Ангелину, сообщила Мария. «Мы с сестрами устали от такой жизни», — добавила она.

В день убийства, утверждают сестры, отец проснулся, после чего «у него опять началась тирания, он стал вызывать нас к себе по очереди, задавал какие-то бредовые вопросы и, не получая на них ответы, брызгал за это перцовым баллончиком в лицо». Мысль об убийстве отца, как следует из показаний, пришла к девушкам около 16:00. «В совместном разговоре мы пришли к единогласному совместному решению, что сегодня мы убьем отца», — рассказала Крестина. Она добавила, что осуществить свой замысел они решили, когда отец заснет. «О своем плане мы никому не рассказывали, решились на это осознанно», — заявила девушка.

На преступление девушки решились примерно в 19:10, убедившись, что отец после ужина заснул в одной из комнат в кресле-качалке, следует из показаний. В преступлении были использованы нож, молоток и перцовый баллончик. Все три девушки сообщили, что каждой из них в преступлении была отведена своя роль — одна наносила удары ножом, другая — молотком, третья — использовала перцовый баллончик. Финальный удар был нанесен отцу ножом в сердце, следует из их показаний.

«Да, в целом показания взяты из протоколов первых допросов. Но показания приведены не полностью», — заявил РБК адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

«В части описания событий жизни с Михаилом Хачатуряном похожи на то, что они говорили ранее, но это явно не показания с нашим участием, потому что они разнятся. Сложно прокомментировать, не видя исходников этих показаний. Те показания, которые они давали с нашим участием, они более подробны, там больше и событий, и всех подробностей по всем обстоятельствам», — сообщил РБК адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

«С моим участием такого не было», — сказал РБК адвокат Ангелины Алексей Паршин. Он заявил, что точно подтвердить не может, было такое или нет.

Сестры Хачатурян 17, 18 и 19 лет были арестованы по обвинению в убийстве своего отца в начале августа 2018 года. Позднее девушек освободили из-под ареста, заменив меру пресечения запретом на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

Авторы: Мария Бондаренко, Екатерина Костина
Теги: допрос, убийство
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