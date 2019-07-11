«Победа» отменила обязательный сбор при покупке билетов онлайн

Лоукостер «Победа» отменил обязательный сбор при оплате билетов онлайн. Таким способом компания хочет привлечь клиентов на свой официальный сайт, где пассажиры чаще покупают только дополнительные услуги

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авиакомпания «Победа», входящая в топ-5 российских перевозчиков, с 11 июля отменила сбор за покупку билетов онлайн через официальный сайт. Об этом на встрече с журналистами заявил генеральный директор компании Андрей Калмыков, передает корреспондент РБК.

До последнего времени сбор при оплате банковской картой составлял 2%. На сайте «Победы» теперь действительно можно купить билет без этой комиссии, убедился корреспондент РБК.

«Чтобы сделать покупки для наших клиентов [через официальный сайт] более привлекательными, чем на других каналах, мы решили отменить сбор. Они смогут при выборе рейса сразу видеть итоговую стоимость», — сказал Калмыков. По его словам, через сайт «Победы» билеты покупают 72% пассажиров, остальные — через интернет-агрегаторы. Отмена сбора будет компенсироваться продажей дополнительных услуг, пояснил Калымков: согласно статистике авиакомпании, клиент выбирает больше услуг, когда совершает покупку на сайте. «Средняя выручка от продажи допуслуг у клиентов, которые покупают на сайте, в три раза выше, чем средняя выручка от допуслуг для людей, совершивших покупку через агрегаторы», — добавил топ-менеджер.

В середине февраля гендиректор «Аэрофлота» («Победа» — дочерняя компания) Виталий Савельев сообщил, что перевозчик не может повышать цены на билеты из-за невысокой платежеспособности населения, но свои расходы «Аэрофлот» компенсирует за счет дополнительных услуг в качестве вынужденной меры. «Сейчас все мировые тренды говорят о том, что скоро авиация не сможет зарабатывать только на перевозках. Надо увеличивать неавиационные доходы», — отметил Савельев. Сейчас на такие услуги у «Аэрофлота» приходится 6% доходов, авиакомпания планирует довести эту долю до 20%. Среди дополнительных услуг топ-менеджер называл доставку багажа из дома в аэропорт и поздравление с днем рождения на борту.

В 2019 году «Аэрофлот» дважды повышал топливный сбор. В последний раз, 26 июня, авиакомпания объявила, что размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах вырастет на 235 руб., а на международных — на €5. Такое решение авиакомпания объяснила ростом расходов на авиакеросин.