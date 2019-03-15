На фоне роста расходов из-за дорогого керосина «Аэрофлот» решил втрое увеличить долю доходов от дополнительных услуг — до 20%, заявил его глава Виталий Савельев. Повышать стоимость билетов компания не может из-за низкого спроса

Виталий Савельев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Группа «Аэрофлот» готова увеличивать выручку за счет неавиационных услуг пассажирам, сообщил на брифинге гендиректор компании Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.

Это вынужденная мера, потому что, несмотря на рост расходов из-за подорожавшего керосина, компания не может повышать стоимость билетов из-за низкого платеж​еспособного спроса, дал понять глава «Аэрофлота».

По итогам 2018 года чистая прибыль «Аэрофлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала в четыре раза и составила всего 5,7 млрд руб. Это произошло во многом из-за роста цен на топливо и падения курса рубля.

При этом в конце февраля компания сообщила, что увеличивает топливный сбор практически на всех внутрироссийских рейсах для компенсации расходов. В повестке заседания совета директоров «Аэрофлота», которое состоялось 14 марта, был пункт «Об изменениях в группе тарифов». Но Савельев не стал отвечать, какое было принято решение по этому вопросу.

«Сейчас все мировые тренды говорят о том, что скоро авиация не сможет зарабатывать только на перевозках. Надо увеличивать неавиационные доходы», — отметил Савельев. По его словам, сейчас на такие услуги у «Аэрофлота» приходится «немного» — 6% доходов. «На мой взгляд, в обозримом будущем их надо довести до 20%», — добавил он. Среди дополнительных услуг топ-менеджер назвал доставку багажа из дома в аэропорт, поздравление с днем рождения на борту. Всего есть около 20 вариантов услуг, которые будут дополнены, обещал он.