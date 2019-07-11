Суд ЕС частично отменил санкции против Януковича

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,89 -0,29 EUR Бирж. 70,77 -0,31 Brent 66,96 +0,95% USD Нал. 63,52 62,52 EUR Нал. 71,53 70,47 USD ЦБ 62,99 -0,80 EUR ЦБ 71,01 -0,56 EUR/USD 1,1255 +0,0004 BTC/USD Бирж. 11 640,00 -460,00 IMOEX 2 784,67 -1,35% RTSI 1 394,89 -0,91% DJIA 26 951,58 +0,34% Nasdaq 8 200,08 -0,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Facebook $230 (+13,64%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,67%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+49,21%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
Facebook $230 (+13,64%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,67%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+49,21%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 62,99 (-0,8) Quote, 13:01
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 71,01 (-0,56) Quote, 13:01
Как ухаживать за качественной дорогой одеждой дома РБК и Philips, 17:34 Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России Общество, 17:32 Главный тренер «Спартака» объяснил выбор Джикии капитаном команды Спорт, 17:32 СК обвинил 10 сотрудников таможни Домодедово в получении взяток Общество, 17:27 Украинский парламент вновь отказался уволить Климкина с поста главы МИДа Политика, 17:23 Генпрокурор Украины пообещал наказать телеканал за показ фильма с Путиным Политика, 17:22 Слушание по делу экс-премьера Франции Фийона назначили на следующий год Общество, 17:18 Группа ВТБ назвала обыски в «Техносерве» итогом работы команды Ананьева Общество, 17:14 Компания Владимира Христенко выпустит вакцину от полиомиелита Бизнес, 17:09 Как собрать гардероб в деловую поездку с умом РБК Стиль и BOSS, 16:57 Экс-депутата Госдумы обвинили в вымогательстве у Фридмана и Авена $50 млн Общество, 16:56 Суд ЕС частично отменил санкции против Януковича Общество, 16:55 Мужа обвиняемой в хищении ₽20 млн кассирши отправили под домашний арест Общество, 16:53 Украинская теннисистка потерпела крупное поражение в полуфинале Уимблдона Спорт, 16:48
Общество ,  
0 
Суд ЕС частично отменил санкции против Януковича
При этом экс-президент не сможет воспользоваться замороженными активами
Виктор Янукович (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Верховный суд ЕС аннулировал решение Европейского совета по продлению санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения, сообщает официальный сайт суда. В частности, судьи посчитали незаконным замораживание счетов и активов экс-главы государства, его сына Александра, бывшего премьер-министра Сергея Арбузова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и бывшего главы администрации президента Украины Андрея Клюева в 2016–2018 годах.

При этом по факту санкции в отношении бывшего президента не сняты, поскольку суд не отменил их продления на 2019 год. Дело по-прежнему находится на рассмотрении.

Политика
Минюст Украины объявил об изъятии у кипрских компаний денег Януковича

Объясняя принятое решение, Евросуд указал, что у Европейского совета не было достаточных оснований для продления санкций. По мнению судей, украинские власти не предоставили полных доказательств того, что Янукович и его окружение были причастны к расхищению и выводу за рубеж бюджетных средств.

Общество
Медведчук назвал Януковича предателем

Янукович был внесен в санкционный список ЕС в марте 2014 года. В январе суд приговорил его к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».

28 марта этого года Краматорский городской суд (Донецкая область Украины) принял решение о спецконфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения. Эти средства были выявлены в 2014-м Службой финансового мониторинга Украины на счетах 42 компаний-нерезидентов, связанных с экс-президентом страны.

Сам Янукович отрицает причастность к этим деньгам. Его юристы уже несколько лет оспаривают ограничения со стороны ЕС.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Иван Ткачев
Теги: Европейский суд, санкции, Виктор Янукович, отмена
Материалы по теме
Медведчук назвал Януковича предателем
Общество
Замглавы администрации Януковича подал заявление против Порошенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter