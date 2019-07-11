Медведчук назвал Януковича предателем

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем. Об этом он написал на в своем аккаунте в Twitter.

«Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой», — сказал он.

Медведчук отметил, что Янукович никогда не был пророссийским политиком, а был «проянуковичевским». По его словам, экс-президент с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым врали про «европейский выбор» для Украины и «довели страну».

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он сбежал в Россию. Верховная рада объявила о его «самоустранении от исполнения конституционных полномочий».