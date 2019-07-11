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Медведчук назвал Януковича предателем

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем. Об этом он написал на в своем аккаунте в Twitter.

«Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой», — сказал он.

Медведчук отметил, что Янукович никогда не был пророссийским политиком, а был «проянуковичевским». По его словам, экс-президент с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым врали про «европейский выбор» для Украины и «довели страну».

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Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он сбежал в Россию. Верховная рада объявила о его «самоустранении от исполнения конституционных полномочий».

Против бывшего президента также возбудили уголовные дела. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».

Теги: Виктор Медведчук, Виктор Янукович
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