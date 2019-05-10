Минюст Украины объявил об изъятии у кипрских компаний денег Януковича

Украинские власти конфисковали еще $3 млн средств у фирм, предположительно, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением. В Киеве ранее обещали, что такие средства будут направляться на финансирование армии

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Минюсту Украины удалось взыскать более $3 млн с двух кипрских фирм, предположительно, связанных с экс-президентом страны Виктором Януковичем. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает пресс-служба ведомства.

«Возврат средств в пользу Украины состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний Erosaria Ltd и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ «Укргазбанк», — сообщила Светлана Глущенко. Всего в распоряжение Государственной исполнительной службы Украины поступило 55,342 млн грн и $1,01 млн.

Обе компании проходили в судебных решениях на Украине как связанные с махинациями и отмыванием средств. Издание «Наши гроши» связывало их с так называемым общаком Януковича.

28 марта, как писало УНИАН, Краматорский городской суд принял решение о спецконфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения. Эти средства были выявлены в 2014 году Службой финансового мониторинга Украины на счетах 42 компаний-нерезидентов, связанных с экс-президентом страны.

$1,5 млрд выведенных из страны Януковичем активов с 2016 года закладываются в проект государственного бюджета Украины как один из источников финансирования нужд армии и повышение социальных стандартов. В конце апреля 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфискованные у Януковича средства пойдут на укрепление обороноспособности страны.