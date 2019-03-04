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Политика ,  
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Совет ЕС продлил санкции против Януковича

Совет ЕС продлил на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщается на сайте законодательного органа.

«Совет продлил до 6 марта 2020 года заморозку активов 12 человек, которые ответственны за незаконное присвоение государственных средств Украины и злоупотребление служебным положением», — говорится в сообщении. Отмечается, что санкции в отношении одного человека не были продлены, его имя не указывается.

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Европейский суд признал ошибкой заморозку активов соратников Януковича

В июне 2018 года Европейский суд в Люксембурге отменил решение Совета ЕС о заморозке активов бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова на период с 5 марта 2017 года по 5 марта 2018 года. Арбузов занимал пост вице-премьера с декабря 2012 года по февраль 2014 года, когда президентом страны был Янукович. В январе—феврале 2014 года он исполнял обязанности премьер-министра Украины.

Янукович покинул Украину весной 2014 года. Против него были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе об узурпации власти. В марте того же года ЕС ввел санкции против Януковича и его окружения. Счета украинцев, которые подозреваются в присвоении госсредств и нарушении прав человека, были заморожены. Также им запретили въезд в европейские страны. Позднее санкции неоднократно продлевали.

Теги: Санкции, Виктор Янукович, Украина
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