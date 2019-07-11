Рядом с ТЭЦ в Мытищах загорелся газопровод

Рядом с ТЭЦ в Мытищах загорелся газопровод

Крупный пожар в Подмосковье начался с трубопровода, по которому на ТЭЦ поступал природный газ. По данным источника РБК, причиной пожара могли стать несанкционированные буровые работы в периметре газопровода

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Возгорание в подмосковных Мытищах, которое привело к остановке ТЭЦ-27 («Северная ТЭЦ»), произошло за территорией теплоэлектроцентрали. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в РБК.

«По уточненной информации МЧС России, возгорание происходит за территорией ТЭЦ. Горит газопровод диаметром 700 мм АО «Мосгаз», — заявили в министерстве.

Газопровод находится в ведении департамента имущества города Москвы и подчиняется топливно-энергетического хозяйству столицы, отметили в ведомстве.

Источник РБК, близкий к «Газпрому», сообщил, что принадлежащий «Мосгазу» газопровод загорелся из-за несанкционированных буровых работ в его периметре.