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Рядом с ТЭЦ в Мытищах загорелся газопровод
Крупный пожар в Подмосковье начался с трубопровода, по которому на ТЭЦ поступал природный газ. По данным источника РБК, причиной пожара могли стать несанкционированные буровые работы в периметре газопровода
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Возгорание в подмосковных Мытищах, которое привело к остановке ТЭЦ-27 («Северная ТЭЦ»), произошло за территорией теплоэлектроцентрали. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в РБК.

«По уточненной информации МЧС России, возгорание происходит за территорией ТЭЦ. Горит газопровод диаметром 700 мм АО «Мосгаз», — заявили в министерстве.

Газопровод находится в ведении департамента имущества города Москвы и подчиняется топливно-энергетического хозяйству столицы, отметили в ведомстве.

Источник РБК, близкий к «Газпрому», сообщил, что принадлежащий «Мосгазу» газопровод загорелся из-за несанкционированных буровых работ в его периметре.

«После того как загорелся газопровод, огонь перекинулся на находящееся поблизости хранилище мазута, принадлежащее собственникам, не имеющим отношения к «Газпрому». Горящий мазут стал растекаться, и создалось впечатление, что загорелась ТЭЦ. Газорегуляторный пункт, который загорелся, — это следствие возгорания мазута», — рассказал источник РБК.

Еще один источник РБК, близкий к дочерней структуре «Газпрома», отмечает, что само возгорание газопровода могло произойти из-за отключения системы электрохимической защиты стального оборудования от коррозии или ее сбоя.

Фотогалерея 
Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах. Фоторепортаж

Ранее РБК сообщал, что на подмосковной ТЭЦ-27 произошел крупный пожар — в районе 11 часов утра загорелась газовая станция на территории теплоэлектроцентрали. Высота факела горения достигала 20 м, сообщало ранее Минэнерго. Локализовать пожар, который перекинулся на административные здания ТЭЦ и хозяйственные постройки, удалось к 13:15 мск.

Из-за пожара работа ТЭЦ была остановлена, однако на электроснабжении столицы этот эпизод не сказался, так как были подключены резервные мощности, заверили в Минэнерго.

После пожара за помощью обратились 11 человек, сообщал Минздрав.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко, Алина Фадеева
При участии: Константин Ткаченко
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