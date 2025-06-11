В Госдуме предложили ограничить работу Booking в случае возвращения

Боярский: у Booking останется только трансграничный туризм при возврате в Россию

Booking сможет работать только с трансграничным туризмом, например, помогать иностранцам бронировать отели в России, а россиянам — за рубежом, сказал Боярский. Иначе сервис «убьет» наработки отечественных агрегаторов, считает он

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Международный сервис бронирования отелей Booking.com в случае возвращения на российский рынок сможет работать только по трансграничным направлениям. Об этом в телеграм-канале заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Ранее Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ) предложила нормативно ограничить возвращение на российский рынок иностранных сервисов бронирования жилья, в том числе Booking.com и Airbnb. Боярский ответил на это, что власти не могут «взять и выключить» Booking.com, поскольку понимают, что сервис нужен российским туристам для выезда за рубеж, а иностранным — для посещения России.

«Но мы хотим создать условия, чтобы гражданин России, путешествуя по стране, использовал отечественные сервисы», — сказал депутат.

В новом обращении в Telegram Боярский выразил мнение, что иностранным туристическим сервисам, включая Booking, «нельзя позволить просто так вернуться и восстановить монополию». Эти компании сами ушли с российского рынка по политическим мотивам и в случае возвращения им «придется столкнуться с последствиями», заявил он.

«Booking.com в случае возврата [следует] оставить только возможность трансграничных путешествий. То есть чтобы наши граждане ездили за рубеж, а иностранцы приезжали в гости к нам», — прояснил свою позицию парламентарий.

Боярский напомнил, что сервис сейчас не работает в России и находится «в спящем режиме». Booking фактически позволяет россиянам бронировать отели за рубежом, но не принимает к оплате карты российских банков.

По словам депутата, в случае возвращения сервис может «убить» все наработки российских туристических агрегаторов, которые «полностью импортозаместили» для граждан России «возможность путешествовать по собственной стране».

«Нужно составить протекцию им для того, чтобы они оставили за собой эту долю рынка», — заключил Боярский.

Booking.com официально не работает в России с марта 2022 года. Компания ушла с российского рынка после начала военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин говорил, что иностранные компании прежде имели огромные преференции, в том числе и на российском рынке. В пример он приводил полки в магазинах: по его словам, российским производителям до ухода иностранных фирм было сложно претендовать на места, с которых товар раскупается. «На рынок зашел, застолбил все, потом не выгнать, хоть что угодно делать, не пробиться никак», — говорил он. Сейчас, по словам президента, российские компании успешно перехватили ниши у ушедших зарубежных и, если это невыгодно России, надо находить «тысячу причин», чтобы отказать в возвращении.