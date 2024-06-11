Глава Северной Осетии рассказал о последствиях крушения Су-34
Истребитель Су-34 разбился в горах, жертв и разрушений на земле нет, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.
По данным Минобороны, самолет выполнял тренировочный полет и упал в безлюдной местности. Экипаж погиб. Предварительной причиной крушения там назвали техническую неисправность.
Меняйло также заявил, что снимать и публиковать в интернете части разбившегося самолета и место его падения строго запрещено.
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