Меняйло выразил соболезнования родным погибших при крушении Су-34

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования родным погибших при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34. В своем телеграм-канале он написал, что на месте трагедии работают все необходимые службы.

«Летчики погибли. Соболезную родным и близким!» — написал глава региона.

Ранее в Минобороны заявили о падении в горах истребителя-бомбардировщика Су-34. По данным ведомства, он выполнял плановый учебный полет. По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность. На месте разрушений нет, к точке падения бомбардировщика направили комиссию Воздушно-космических сил.