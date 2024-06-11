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Меняйло выразил соболезнования родным погибших при крушении Су-34

Глава Северной Осетии выразил соболезнования родным погибших при крушении Су-34

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования родным погибших при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34. В своем телеграм-канале он написал, что на месте трагедии работают все необходимые службы.

«Летчики погибли. Соболезную родным и близким!» — написал глава региона.

В Минобороны назвали предварительную причину крушения Су-34 в Осетии
Политика

Ранее в Минобороны заявили о падении в горах истребителя-бомбардировщика Су-34. По данным ведомства, он выполнял плановый учебный полет. По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность. На месте разрушений нет, к точке падения бомбардировщика направили комиссию Воздушно-космических сил.

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Теги
Северная Осетия Су-34 Минобороны Сергей Меняйло

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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