В Минобороны назвали предварительную причину крушения Су-34 в Осетии
По предварительным данным, причиной крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в горах Северной Осетии стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны.
Самолет выполнял тренировочный полет и упал в безлюдной местности, отметили в ведомстве. Экипаж Су-34 погиб.
На место падения бомбардировщика направили комиссию Воздушно-космических сил.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев писал, что ночью неизвестный летательный объект разбился о скалу рядом с селом Горный Дзуарикау.
Осенью 2023 года Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Два члена экипажа самолета катапультировались. Падение самолета произошло во время планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта. Тогда причиной ЧП назвали техническую неисправность. В мае 2023 года истребитель этой модели разбился недалеко от украинской границы в Брянской области.