Минобороны: Су-34 мог разбиться в Северной Осетии из-за неисправности

В Минобороны назвали предварительную причину крушения Су-34 в Осетии

По предварительным данным, причиной крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в горах Северной Осетии стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны.

Самолет выполнял тренировочный полет и упал в безлюдной местности, отметили в ведомстве. Экипаж Су-34 погиб.

На место падения бомбардировщика направили комиссию Воздушно-космических сил.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев писал, что ночью неизвестный летательный объект разбился о скалу рядом с селом Горный Дзуарикау.

Осенью 2023 года Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Два члена экипажа самолета катапультировались. Падение самолета произошло во время планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта. Тогда причиной ЧП назвали техническую неисправность. В мае 2023 года истребитель этой модели разбился недалеко от украинской границы в Брянской области.