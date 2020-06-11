Адвоката Скрыпника проверят на причастность к инсценировке похищения сына

По данным СК, 17-летний москвич, будучи с родителями в загородном доме в Солнечногорске, 5 июня ушел гулять и не вернулся. После этого на телефон его родителей стали приходить сообщения с угрозами. По данным источника РБК в СК, речь шла о похищении сына адвоката Скрыпника.

Информацию об этом подтвердил и Telegram-канал Baza. По его данным, подростка нашли связанным в поле неподалеку от подмосковного Ногинска. По словам сына адвоката, его больше суток держали в подвале в наручниках.

11 июня по делу о похищении задержали Гладилина. Как сообщал Ткаченко-Кремер, у адвоката изъяли телефоны, компьютеры и флешки. Он указал, что, по версии следствия, сообщения об угрозах на номер Скрыпника посылали по указанию Гладилина. Помимо этого ему инкриминируют участие в банде Аслана Гагиева (Джако).

Скрыпник является свидетелем по делу банды Гагиева. В группировку, действовавшую в 2004–2013 годах, входили более 50 человек. На ее счету более 50 убийств, преступления совершались в Северной Осетии, Москве и Московской области. Одним из резонансных преступлений стало убийство в одном из московских ресторанов председателя совета директоров судостроительной группы Wadan Yards Андрея Бурлакова и покушение на его жену Анну Эткину в 2011 году.

По словам Ткаченко-Кремера, Гладилин проходит в качестве свидетеля по делу Гагиева и в то же время представляет интересы Анастасии Бурлаковой, которая приходится дочерью убитому председателю совета директоров Wadan Yards.

Скрыпник был фигурантом дела о попытке захвата московского торгового центра «Галерея Водолей», принадлежащего семье кинопродюсера Юрия Глоцера. По данным следствия, Скрыпник состоял в группировке, собиравшейся захватить ТЦ, и разработал план для этого. Летом 2018 года суд в рамках дела помещал адвоката под домашний арест.

Гагиева задержали в Вене в марте 2015 года. В международный розыск его объявили по запросу России. Сначала он находился в тюрьме в Австралии, однако затем был освобожден под залог. Летом 2018 года Гагиева экстрадировали в Россию. Его обвиняют в организации преступного сообщества и трех банд, а также в шести убийствах, в частности владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника. В марте 2020 года Мосгорсуд продлил арест Гагиева до 13 июня.