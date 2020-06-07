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В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего в Солнечногорском городском округе, сообщили РБК в пресс-службе СУ СКР по Московской области. Источник РБК в Следственном комитете уточнил, что речь идет о похищении сына российского адвоката Константина Скрыпника. Его же называет и Baza.

По предварительным данным следствия, 5 июня 17-летний житель Москвы, находясь с родителями в загородном доме, расположенном в Солнечногорском городском округе, вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать смс-сообщения с угрозами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК (похищение человека).

«Сотрудниками ГСУ СК России по Московской области совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области было установлено местонахождение несовершеннолетнего», — сообщили РБК в пресс-службе областного главка СК. Скрыпник не ответил на звонки РБК.

Как сообщает Telegram-канал Baza, похищенного сына адвоката нашли в поле неподалеку от подмосковного Ногинска. Он был связан, но жив. По словам потерпевшего, его больше суток держали в подвале в заложниках, а чтобы он не сбежал — на руки надели наручники, говорится в сообщении.

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт». Банда Гагиева действовала в основном в Северной Осетии в период с 2004 по 2013 годы. Она стала широко известна из-за совершения громких убийств, включая преступления в Москве.

Материал дополняется.

Авторы: Алена Прохоренко, Дмитрий Серков, Михаил Юшков
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