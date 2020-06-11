Адвокат сообщил о задержании подозреваемого в похищении сына Скрыпника

Константин Скрыпник — свидетель по делу банды Аслана Гагиева. СК 7 июня сообщил о похищении его 17-летнего сына в Подмосковье, которого удалось найти. В рамках дела задержали адвоката Эдуарда Гладилина. Его подозревают в похищении

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье адвоката Эдуарда Гладилина в рамках дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гладилина Владислава Ткаченко-Кремера.

По его словам, сотрудники МВД и СК по Московской области ночью провели обыски в доме Гладилина в Мытищах. «Следственные действия в отношении моего подзащитного связаны с похищением сына Скрыпника, — сказал агентству Ткаченко-Кремер.

Он добавил, что Гладилина подозревают в похищении человека (ст. 126 УК РФ). «В настоящее время сотрудники областного СК ведут его допрос», — сообщил адвокат.

Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного как Джако. Группировка действовала в основном в Северной Осетии с 2004 по 2013 год, но стала широко известна из-за громких убийств, в том числе в Москве.