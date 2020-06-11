Верховный суд ограничил возможности ареста бизнесменов

Пленум Верховного суда указал на необходимость подтверждения того, что инкриминируемое обвиняемому, которого следствие просит арестовать, преступление было совершено не в связи с предпринимательской деятельностью

Заседание Пленума Верховного Суда Российской Федерации (Фото: Верховный Суд РФ)

Пленум Верховного суда (ВС) на прошедшем в режиме веб-конференции заседании 11 июня внес поправки в ранее принятые постановления, ужесточив критерии, соответствие которым необходимо для вынесения судами решения о взятии под стражу обвиняемых по делам в сфере предпринимательской деятельности.

В принятом пленумом ВС постановлении указывается, что по каждому ходатайству об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, когда речь идет о подозреваемых и обвиняемых по «предпринимательским» статьям Уголовного кодекса (УК), суд должен проверять, имеются ли в запросе следователя или дознавателя «конкретные сведения», подтверждающие то, что инкриминируемое преступление совершено не в связи с осуществлением фигурантом дела «предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо не в связи с осуществлением им полномочий по управлению этой организацией или не в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности», сообщает ТАСС.

Согласно постановлению пленума ВС, это правило касается индивидуальных предпринимателей и членов органа управления коммерческой организации, подозреваемых и обвиняемых по таким статьям УК, как:

ст. 159 — «Мошенничество»;

ст. 159.1 — «Мошенничество в сфере кредитования»;

ст. 159.2 — «Мошенничество при получении выплат»;

ст. 159.3 — «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»;

ст. 159.5 — «Мошенничество в сфере страхования»;

ст. 159.6 — «Мошенничество в сфере компьютерной информации»;

ст. 160 — «Присвоение или растрата»;

ст. 165 — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»;

ст. 201 — «Злоупотребление полномочиями».

При отсутствии в ходатайстве об аресте необходимых сведений удовлетворению оно не подлежит, предупредил ВС.