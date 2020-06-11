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Верховный суд ограничил возможности ареста бизнесменов

Пленум Верховного суда указал на необходимость подтверждения того, что инкриминируемое обвиняемому, которого следствие просит арестовать, преступление было совершено не в связи с предпринимательской деятельностью
Заседание Пленума Верховного Суда Российской Федерации
Заседание Пленума Верховного Суда Российской Федерации (Фото: Верховный Суд РФ)

Пленум Верховного суда (ВС) на прошедшем в режиме веб-конференции заседании 11 июня внес поправки в ранее принятые постановления, ужесточив критерии, соответствие которым необходимо для вынесения судами решения о взятии под стражу обвиняемых по делам в сфере предпринимательской деятельности.

В принятом пленумом ВС постановлении указывается, что по каждому ходатайству об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, когда речь идет о подозреваемых и обвиняемых по «предпринимательским» статьям Уголовного кодекса (УК), суд должен проверять, имеются ли в запросе следователя или дознавателя «конкретные сведения», подтверждающие то, что инкриминируемое преступление совершено не в связи с осуществлением фигурантом дела «предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо не в связи с осуществлением им полномочий по управлению этой организацией или не в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности», сообщает ТАСС.

Согласно постановлению пленума ВС, это правило касается индивидуальных предпринимателей и членов органа управления коммерческой организации, подозреваемых и обвиняемых по таким статьям УК, как:

  • ст. 159 — «Мошенничество»;
  • ст. 159.1 — «Мошенничество в сфере кредитования»;
  • ст. 159.2 — «Мошенничество при получении выплат»;
  • ст. 159.3 — «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»;
  • ст. 159.5 — «Мошенничество в сфере страхования»;
  • ст. 159.6 — «Мошенничество в сфере компьютерной информации»;
  • ст. 160 — «Присвоение или растрата»;
  • ст. 165 — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»;
  • ст. 201 — «Злоупотребление полномочиями».

При отсутствии в ходатайстве об аресте необходимых сведений удовлетворению оно не подлежит, предупредил ВС.

Путин назвал недопустимым безосновательное продление ареста бизнесменов
Политика

В постановлении пленума ВС особо подчеркивается, что одно лишь указание на «корыстный мотив подозреваемого или обвиняемого» не может служить основанием для признания деяния совершенным вне предпринимательской деятельности. При этом в случае если защита подозреваемого или обвиняемого просит отложить судебное заседание для предоставления документов, подтверждающих наличие у того статуса предпринимателя, суд должен пойти навстречу, продлив срок задержания до 72 часов.

Одновременно с этим, как отмечает ТАСС, пленум ВС указал судам на наличие у них права отказать во взятии под стражу подозреваемого или обвиняемого даже при наличии у следствия оснований полагать, что может скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать расследованию или продолжить преступную деятельность.

«Судам следует иметь в виду, что наличие таких данных еще не свидетельствует о необходимости применения к лицу самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу. <...> Cуд обязан в каждом случае обсудить возможность применения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления любой категории иной, более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения вне зависимости от наличия ходатайства об этом сторон, а также от стадии производства по уголовному делу», — пояснил пленум ВС.

В марте президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на индивидуальных предпринимателей ограничения на заключение под стражу по экономическим делам, предусмотренные для бизнесменов.

В августе прошлого года Путин подписал закон, запрещающий продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Верховный суд, арест
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Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований
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Путин назвал недопустимым безосновательное продление ареста бизнесменов
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