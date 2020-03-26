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Путин поддержал идею распространить на самозанятых ограничения по арестам

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на индивидуальных предпринимателей ограничения на заключение под стражу по экономическим делам, предусмотренные для бизнесменов. Об этом он заявил встрече с представителями предпринимательского сообщества, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что в этом случае «подход должен быть таким же, как и для малого и среднего бизнеса». Путин добавит, что не видит «никаких непреодолимых препятствий» для того, чтобы приравнять самозанятых граждан к другим бизнесменам в вопросах законодательных ограничений на их арест.

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В августе прошлого года Путин подписал закон, запрещающий продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.

Согласно закону, в ходатайстве о продлении ареста нужно указать информацию о следственных и других процессуальных действиях, которые проводили после заключения бизнесмена под стражу, а также основания для нового продления срока. Если мотивом указываются следственные действия, которые фигурировали в предыдущих ходатайствах, то в новом документе необходимо объяснить, почему их не выполнили ранее.

Теги: Владимир Путин, индивидуальные предприниматели, бизнес
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