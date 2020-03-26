Путин поддержал идею распространить на самозанятых ограничения по арестам
Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на индивидуальных предпринимателей ограничения на заключение под стражу по экономическим делам, предусмотренные для бизнесменов. Об этом он заявил встрече с представителями предпринимательского сообщества, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что в этом случае «подход должен быть таким же, как и для малого и среднего бизнеса». Путин добавит, что не видит «никаких непреодолимых препятствий» для того, чтобы приравнять самозанятых граждан к другим бизнесменам в вопросах законодательных ограничений на их арест.
В августе прошлого года Путин подписал закон, запрещающий продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.
Согласно закону, в ходатайстве о продлении ареста нужно указать информацию о следственных и других процессуальных действиях, которые проводили после заключения бизнесмена под стражу, а также основания для нового продления срока. Если мотивом указываются следственные действия, которые фигурировали в предыдущих ходатайствах, то в новом документе необходимо объяснить, почему их не выполнили ранее.