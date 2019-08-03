Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий. Документ опубликован на портале правовой информации.

В законе отмечается, что в ходатайстве о продлении ареста должны указываться сведения о следственных и других процессуальных действиях, которые проводили после заключения бизнесмена под стражу или последнего продления меры пресечения, а также основания для нового продления срока содержания под стражей.

При этом если мотивом указываются следственные действия, которые фигурировали в предыдущих ходатайствах, то в новом документе должно быть объяснение, почему их не выполнили ранее.

В феврале в послании Федеральному собранию Путин заявил, что необходимо ограничить случаи, когда в отношении предпринимателей продлевают арест. Он отметил, что в настоящее время для этого часто недостаточно оснований. Президент добавлял, что «добросовестный бизнес не должен ходить под статьей», а также чувствовать риск уголовного или административного наказания.