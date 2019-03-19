Путин назвал недопустимым безосновательное продление ареста бизнесменов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,30 -0,06 EUR Бирж. 73,01 0,03 Brent 68,07 0,86% USD Нал. 64,80 63,98 EUR Нал. 73,55 72,72 USD ЦБ 64,67 -0,75 EUR ЦБ 73,36 -0,71 EUR/USD 1,1352 0,0010 BTC/USD Бирж. 4 078,00 4,40 IMOEX 2 494,54 0,44% RTSI 1 222,03 0,72% DJIA 25 914,10 0,25% Nasdaq 7 714,48 0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 64,67 (-0,75) Quote, 18 мар, 13:53
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 73,36 (-0,71) Quote, 18 мар, 13:53
Основатель PapaJobs — о стартапе, дресс-коде и «счастливом» чек-листе РБК и Dockers, 14:40 9 актеров, которые стали хорошими режиссерами Спецпроект РБК PINK, 14:35 «Ипотечные каникулы» предложили распространить на уже взятые кредиты Финансы, 14:27 Чайка связал рост числа нарушений в работе СК с «убаюкиванием» прокуроров Общество, 14:26 В ОСК уточнили сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» Общество, 14:25 Ордер на старт: что будет с курсом биткоина в ближайшее время Крипто, 14:20 Путин назвал недопустимым безосновательное продление ареста бизнесменов Политика, 14:20 Минфин анонсировал сокращение госслужащих ради повышения зарплат Экономика, 14:19 5 причин попробовать растительное молоко РБК и Alpro, 14:08 Как выглядит усадьба российского мореплавателя, которую продают в Эстонии Недвижимость, 13:59  Полиция опровергла освобождение двух человек по делу о стрельбе в Утрехте Общество, 13:57 Акции «Черкизово» упали в цене на 14% после новостей о SPO Бизнес, 13:56 Структуры Абрамовича и его партнеров продали акции Evraz на £151 млн Бизнес, 13:55 ЦОДД рекомендовал водителям не менять зимнюю резину до середины апреля Общество, 13:49
Политика ,  
0 
Путин назвал недопустимым безосновательное продление ареста бизнесменов

Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что безосновательное продление содержания под стражей представителей бизнеса недопустимо. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Обращаясь к прокурорам, он заявил, что их прямая обязанность — не допускать «действий, которые ведут к разрушению компаний, к тому, что люди теряют рабочие места». Он заявил о необходимости вести мониторинг ситуации уголовного преследования предпринимателей и попросил прокуроров реагировать на нарушения в этой сфере, а также оказывать предпринимателям помощь в отстаивании их прав.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Чайка заявил, что бизнес, «к сожалению, так и не вышел из-под давления правоохранительных органов». Он пообещал совместно с Верховным судом разобраться в случаях длительного содержания под стражей бизнесменов, которых арестовали по статьям экономической направленности.

Политика
Путин призвал не злоупотреблять продлением ареста по экономическим делам

По словам Чайки, за год прокуроры отменили почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и предъявлении бизнесменам обвинения. Любое из этих дел, отметил генпрокурор, могло привести к длительным арестам и повлечь за собой «сломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места».

Генпрокурор пообещал представить правительству предложения по снижению нагрузки на бизнес.

Теги: Владимир Путин, Генпрокуратура, Юрий Чайка
Материалы по теме
Путин предложил бизнесменам поучаствовать в развитии газомоторного рынка
Бизнес
Проверка проверяющих: как Путин предложил ослабить давление на бизнес
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter