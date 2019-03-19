Путин назвал недопустимым безосновательное продление ареста бизнесменов

Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что безосновательное продление содержания под стражей представителей бизнеса недопустимо. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Обращаясь к прокурорам, он заявил, что их прямая обязанность — не допускать «действий, которые ведут к разрушению компаний, к тому, что люди теряют рабочие места». Он заявил о необходимости вести мониторинг ситуации уголовного преследования предпринимателей и попросил прокуроров реагировать на нарушения в этой сфере, а также оказывать предпринимателям помощь в отстаивании их прав.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Чайка заявил, что бизнес, «к сожалению, так и не вышел из-под давления правоохранительных органов». Он пообещал совместно с Верховным судом разобраться в случаях длительного содержания под стражей бизнесменов, которых арестовали по статьям экономической направленности.

По словам Чайки, за год прокуроры отменили почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и предъявлении бизнесменам обвинения. Любое из этих дел, отметил генпрокурор, могло привести к длительным арестам и повлечь за собой «сломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места».