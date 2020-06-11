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За 20 лет доля «безусловных» патриотов России снизилась почти вдвое

С 2000 по 2020 год доля россиян, называвших себя «безусловными» патриотами, снизилась до 46%, следует из опроса ВЦИОМа. В то же время изменилось отношение опрошенных и к самому понятию патриотизма
Фото: Ольга Мальцева / ТАСС
Фото: Ольга Мальцева / ТАСС

Число россиян, считающих себя «безусловными» патриотами, за прошедшие 20 лет снизилось с 84 до 46%, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В телефонном опросе, проведенном 6 июня, участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

В 2020 году на вопрос: «Патриот вы или нет?» — ответ «безусловно, да» выбрали менее половины опрошенных россиян — 46%. Для сравнения: 20 лет назад — в 2000 году — патриотами себя считали 84% респондентов. В то же время 43% опрошенных сейчас ответили на этот вопрос «скорее да».

Доля тех, кто не считает себя патриотом, за 20 лет сократилась с 16 до 6%.

За указанный период россияне изменили отношение и к тому, что значит быть патриотом. Вариант «любить свою страну» в 2000-м выбрали 56% респондентов против 47% сейчас. В то же время с 35 до 44% выросло число тех, кто называет патриотизмом работу и действия ради процветания страны. При этом доля тех, кто считает, что Россия «лучше, чем другие страны», за 20 лет снизилась с 17 до 8%.

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Из главных событий в жизни, вызвавших гордость, 16% опрошенных россиян назвали присоединение/«восстановление» Крыма, 10% — проведение Олимпиады или победы в Играх, а 9% отметили развитие армии и военной промышленности, вооружение и защиту страны.

Президент Владимир Путин называл патриотизм «стержнем генетической памяти» русского народа и отмечал, что именно в нем заключается российская национальная идея. В мае он заявил, что не нужно «хвататься только за наше героическое прошлое», а стоит смотреть и в «не менее героическое и успешное будущее». Патриотизм не может быть «квасным, затхлым и кислым», добавил Путин.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ВЦИОМ, опрос, патриотизм
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