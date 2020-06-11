За 20 лет доля «безусловных» патриотов России снизилась почти вдвое

С 2000 по 2020 год доля россиян, называвших себя «безусловными» патриотами, снизилась до 46%, следует из опроса ВЦИОМа. В то же время изменилось отношение опрошенных и к самому понятию патриотизма

Фото: Ольга Мальцева / ТАСС

Число россиян, считающих себя «безусловными» патриотами, за прошедшие 20 лет снизилось с 84 до 46%, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В телефонном опросе, проведенном 6 июня, участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

В 2020 году на вопрос: «Патриот вы или нет?» — ответ «безусловно, да» выбрали менее половины опрошенных россиян — 46%. Для сравнения: 20 лет назад — в 2000 году — патриотами себя считали 84% респондентов. В то же время 43% опрошенных сейчас ответили на этот вопрос «скорее да».

Доля тех, кто не считает себя патриотом, за 20 лет сократилась с 16 до 6%.

За указанный период россияне изменили отношение и к тому, что значит быть патриотом. Вариант «любить свою страну» в 2000-м выбрали 56% респондентов против 47% сейчас. В то же время с 35 до 44% выросло число тех, кто называет патриотизмом работу и действия ради процветания страны. При этом доля тех, кто считает, что Россия «лучше, чем другие страны», за 20 лет снизилась с 17 до 8%.