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Путин внес в Госдуму поправки о патриотическом воспитании в школах

Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании. Он предложил указать, что воспитание должно быть направлено также на формирование у учащихся «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества»
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент Владимир Путин предложил внести поправки в закон об образовании, который касается организации воспитательной системы в этой сфере. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В законе об образовании воспитание сейчас определено как деятельность, направленная на развитие личности ребенка, создание условий для его самоопределения и социализации «на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил <...> в интересах человека, семьи, общества и государства».

Путин предложил дополнить это определение, закрепив в законе также и то, что воспитание должно быть направлено и на формирование у учащихся «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям», к природе и окружающей среде.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что воспитание учащихся будет составной частью работы образовательных программ. Из документа следует, что оно должно будет проводиться на основе рабочей программы и календарного плана. Разработать и утвердить их должны будут образовательные учреждения.

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Рабочая программа должна будет определять цель, задачи, направления и темы, формы, средства и методы воспитания, а календарный план — конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, говорится в документе. Право на участие в их разработке получат советы учащихся и их родителей (законных представителей).

На совещании по ситуации в системе образования в условиях коронавируса Путин заявил, что смысл внесенных им поправок — «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы». Он также отметил, что система образования «не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность».

Авторы: Наталия Анисимова, Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, образование, воспитание
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