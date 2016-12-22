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Путин назвал патриотизм «стержнем генетической памяти» русского народа
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Путин назвал патриотизм «стержнем генетической памяти» русского народа
Политика, 18:22
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Путин назвал патриотизм «стержнем генетической памяти» русского народа

Президент Владимир Путин назвал чувство патриотизма «стержнем генетической памяти» русского народа и самой важной частью общенациональной культуры. Об этом он сказал на приеме по случаю Дня народного единства, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что для России «имеют особую ценность» идеалы патриотизма, потому что на них «основана непобедимая сила духа» русского народа, «которая не раз удивляла и восхищала весь мир».

Президент России поздравил присутствующих с Днем народного единства. Он пояснил, что у этого праздника есть историческое, «нравственное и духовное» значение. «Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться ради его процветания», — пояснил российский лидер.

День народного единства отмечается в России 4 ноября в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.

Кремль отказался от политических мероприятий в День народного единства
Политика

В конце октября источники РБК, близкие к Кремлю, рассказали, что в 2018 году администрация президента отказалась от проведения массовых политических мероприятий в Москве, то есть в столице не будет проходить шествие или митинг-концерт. В 2017 году в Лужниках прошел концерт «Россия объединяет», который посетили 130 тыс. человек.

В этом году в Большом Кремлевском дворце пройдет ежегодный концерт «Мы едины». В том числе, в Манеже откроется выставка «Православная Русь», которую каждый год посещает российский лидер, что он и сделал в этом году, посетив выставку «Сокровища музеев России». Она была открыта в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства» и продлится до 25 ноября, сообщается на сайте Кремля. Российского лидера сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Теги: Владимир Путин , патриотизм , День народного единства
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