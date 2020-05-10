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Политика ,  
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Путин предостерег от «квасного» и «затхлого» патриотизма

Национальная идея России заключается в патриотизме, однако это не значит, что нужно только «хвататься за героическое прошлое» страны, считает президент
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Патриотизм должен заключаться в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой в своем Instagram опубликовал журналист Павел Зарубин.

Отвечая на вопрос журналиста о том, в чем заключается российская национальная идея, он заявил: «В патриотизме». «Думаю, что ничего другого не может быть», — считает Путин.

При этом президент отметил, что патриотизм не может быть «квасным, затхлым и кислым». Он призвал не «хвататься только за наше героическое прошлое», но и смотреть в «не менее героическое и успешное будущее». «В этом залог успеха», — убежден Путин.

Путин назвал единственно возможную для России национальную идею
Политика
Президент России Владимир Путин во&nbsp;время встречи с&nbsp;активом НП &laquo;Клуб лидеров по&nbsp;продвижению инициатив бизнеса&raquo;, 3 февраля 2016 года

Путин не раз говорил о важной роли патриотизма для страны. Так, президент называл его единственной возможной для России объединяющей идеей, «священным долгом россиян» и «нравственным ориентиром» для подростков.

В декабре 2018 года в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что патриотизм «в самом хорошем, не квасном смысле этого слова» должен быть основой укрепления государства.

В прошлом году на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что благодаря патриотизму, мужеству и терпению Россия пережила 1990-е годы — президент назвал этот период одним из самых трудных в истории страны, который, по его словам, мог завершиться крупномасштабной гражданской войной.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, патриотизм
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