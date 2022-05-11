В Красноярском крае задержали трех человек по делу о пожарах

В результате пожаров погибли восемь человек, более 500 жилых домов уничтожено. Возбуждены уголовные дела по трем статьям. По данным СК, причиной стали короткое замыкание ЛЭП и пал травы

Фото: Алена Ковригина / ТАСС

Из-за природных пожаров в Красноярском крае, в результате которых погибли восемь человек, задержаны трое подозреваемых, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по региону.

Среди задержанных — мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО «РоссетиСибирь» — «Красноярскэнерго» (он находится под домашним арестом), начальник Рыбинского РЭС, а также начальник района электрических сетей.Возбуждено несколько уголовных дел — по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 1 и 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).

По данным СК, 7 мая в 60 населенных пунктах Красноярского края возникли пожары. По предварительной информации, сгорело более 800 построек, в том числе свыше 500 жилых домов.

Причинами в СК назвали короткое замыкание линий электропередачи, а также пал сухой травы. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. Власти ввели режим ЧС.

Ранее следователи сообщали о гибели пяти человек и возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности.

Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с лесными пожарами заявил, что «значительный материальный ущерб уже очевиден».