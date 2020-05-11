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Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

Главврач Боткинской больницы в Москве и брат телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин сообщил, что самоизолировался в своем кабинете и общается с коллегами в режиме видеоконференций
Фото: Ян Жуйлун / ТАСС
Фото: Ян Жуйлун / ТАСС

Главный врач московской городской клинической больницы имени С.П. Боткина Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете», — приводит пресс-служба слова главврача.

Он отметил, что продолжает работать в круглосуточном режиме и соблюдает все противоэпидемиологические мероприятия. Шабунин заявил, что в последнее время общается с коллегами исключительно с помощью видеоконференций.

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

По его словам, больница полностью выполняет обязательства по оказанию экстренной медпомощи, а также помощи зараженным коронавирусом, онкобольным и пациентам с заболеваниями крови.

Алексей Шабунин является доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), а также заслуженным врачом Москвы и России. Помимо этого главрач ГКБ им. Боткина — брат телеведущей программ «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих на «Первом канале» Елены Малышевой.

В конце марта стало известно, что коронавирусом заразился главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он изолировался в кабинете и продолжил работать в дистанционном режиме. К середине апреля он выздоровел.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В Москве выявили почти 116 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1124 человека скончались. Помимо этого в столице вылечились свыше 17,8 тыс. пациентов. Лечение продолжают почти 97 тыс. человек.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: главврач больницы, Москва, коронавирус, самоизоляция
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