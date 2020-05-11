Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

Главврач Боткинской больницы в Москве и брат телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин сообщил, что самоизолировался в своем кабинете и общается с коллегами в режиме видеоконференций

Фото: Ян Жуйлун / ТАСС

Главный врач московской городской клинической больницы имени С.П. Боткина Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете», — приводит пресс-служба слова главврача.

Он отметил, что продолжает работать в круглосуточном режиме и соблюдает все противоэпидемиологические мероприятия. Шабунин заявил, что в последнее время общается с коллегами исключительно с помощью видеоконференций.

По его словам, больница полностью выполняет обязательства по оказанию экстренной медпомощи, а также помощи зараженным коронавирусом, онкобольным и пациентам с заболеваниями крови.