Главврач омской больницы уволился из-за заражения коронавирусом

В его медучреждении выявили 16 случаев заболевания. Вопросы у местного Минздрава вызвала в том числе и очередь желающих сдать тест на коронавирус

Главный врач Городской больницы №1 в Омске Георгий Соболев уволился после того как в медицинском учреждении были выявлены 16 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает агентство ТАСС, об этом заявила глава Министерства здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

По ее словам, Соболев объяснил свое решение тем, что «не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности».

Солдатова добавила, что на настоящий момент 70% врачей и сотрудников персонала обследованы на наличие коронавирусной инфекции и опасности масштабной вспышки заболевания «практически нет».

Как сообщает издание om1.ru, среди 16 заболевших в больнице четыре врача и 12 специалистов младшего и среднего звена - сотрудники пульмонологического отделения, ранее закрытого на карантин.