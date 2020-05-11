В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

Общее количество жертв в столице выросло до 1179 человек. Всего в России, по данным на 11 мая, коронавирусом заразились 221,3 тыс. человек, в Москве их число превышает 115 тыс.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В столице за сутки скончались еще 55 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб. За предыдущие сутки в столице зарегистрировали 1124 жертвы, там образом их общее количество до 1179 человек.

К 11 мая за сутки в Москве выявили 6 169 новых случаев COVID-19. Общее количество зараженных в городе превысило 115 тыс. человек. Всего в России зарегистрировали 221,3 тыс. заболевших. За последние сутки в стране выявили рекордные 11,6 тыс. зараженных.

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