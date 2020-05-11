Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра Общество, 22:38 Дочка «Ростелекома» назвала причину сбоя на Госуслугах Технологии и медиа, 22:38 В России снизилось число болеющих COVID-19 военнослужащих Общество, 22:24 В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом Общество, 22:23 Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье Общество, 22:04 Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции Общество, 21:47 В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции Общество, 21:46 Черышев провел первую после паузы тренировку с «Валенсией» Спорт, 21:33 В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Общество, 21:28 Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно снизят нефтедобычу в июне Бизнес, 21:19 С начала мая в столичном регионе задержали 1,2 тыс. нарушителей карантина Общество, 21:17 «Формула-1» назвала двух самых влиятельных людей в истории серии Спорт, 21:05 Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Общество, 21:05 Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости Экономика, 20:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

Общее количество жертв в столице выросло до 1179 человек. Всего в России, по данным на 11 мая, коронавирусом заразились 221,3 тыс. человек, в Москве их число превышает 115 тыс.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В столице за сутки скончались еще 55 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб. За предыдущие сутки в столице зарегистрировали 1124 жертвы, там образом их общее количество до 1179 человек.

К 11 мая за сутки в Москве выявили 6 169 новых случаев COVID-19. Общее количество зараженных в городе превысило 115 тыс. человек. Всего в России зарегистрировали 221,3 тыс. заболевших. За последние сутки в стране выявили рекордные 11,6 тыс. зараженных.

В Москве число заболевших коронавирусом превысило 115 тыс. человек
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Материал дополняется

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Москва
Материалы по теме
Путин дал четыре дня на выплату медикам «коронавирусных» надбавок
Общество
Роспотребнадзор предостерег от покупки тестов на коронавирус в интернете
Общество
В России за сутки зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter