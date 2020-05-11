Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая. Об этом в виде ответов на часто задаваемые вопросы сообщили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам Москвы.

При этом в связи с открытием строек и промышленных объектов с 12 мая москвичи обязаны носить маски и перчатки, а также использовать индивидуальные средства защиты в аптеках, магазинах, общественном транспорте, такси, на работе и других общественных местах. До конца текущего месяца в городе будет закрыто большинство организаций, учреждений культуры, парков, а также приостановлена работа каршеринга.

Люди старше 65 лет, те, у кого есть хронические заболевания, и беременные женщины, даже если они работают в сфере строительства и промышленности, должны соблюдать самоизоляцию.

Оперативный штаб также отметил, что ограничения будут сниматься поэтапно при соблюдении жестких мер безопасности.