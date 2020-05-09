Прокуратура начала проверку из-за пожара в московской больнице

Московская прокуратура начала проверку по факту пожара в городской клинической больнице № 50 на севере столицы. Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы прокуратуры города Людмила Нефедова.

«Прокуратурой Москвы организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшем в одной из столичных больниц», — рассказала Нефедова.

Она добавила, что в ходе мероприятий, будет дана оценка действий должностных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Пожар произошел на первом этаже шестиэтажного корпуса ГКБ № 50 на севере столицы вечером 9 мая. Из медучреждения были эвакуированы 200 человек. В МЧС сообщили, что один пациент погиб.