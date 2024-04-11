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Наводнения в России ,  
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Уровень воды у Оренбурга поставил новый рекорд

Администрация Оренбурга: уровень воды в Урале достиг 1090 см
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Наводнения в России
Уровень воды в Урале достиг 1090 см, критическая отметка составляет 930 см. В администрации Оренбурга сообщили о подтоплении 4763 приусадебных участка и 2537 дома, эвакуировано 1332 жителя
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 см, сообщили в городской администрации. Накануне он составлял 1022 см, что превысило показатели за всю историю метеонаблюдений. Критическая отметка составляет 930 см.

«По состоянию на 18:00 11 апреля подтоплено 4763 приусадебных участка и 2537 домовладений. С девяти утра количество увеличилось на 795 и 211 соответственно», — сообщили в администрации.

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В общей сложности эвакуированы 1332 жителя, в том числе 136 детей. В пунктах временного размещения находятся 142 человека, в том числе 48 детей. В спасательных работах задействовали 352 человека, 109 единиц техники, 47 плавсредств и три беспилотника, уточнили в мэрии.

4 апреля в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков. Спустя сутки в Орске прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в Урале. Этот показатель превысил критическую отметку вечером 9 апреля. Режиму ЧС в регионе придали федеральный статус.

По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, предварительный ущерб от паводков превысил 40 млрд руб. Он назвал худшей ситуацию с наводнением в Оренбурге и заявил о стабилизации обстановки в Орске. МЧС доставило в регион 3 км водоналивных дамб для снижения последствий паводка и защиты от воды жилых домов и хозяйственных построек.

Уровень воды у Оренбурга поставил новый рекорд
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Оренбургская область Урал наводнение
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