Суд арестовал имущество Шабутдинова и его коллеги на 100 млн руб.

Суд в Москве арестовал имущество Шабутдинова и его коллеги на 100 млн руб.

Активы блогера Аяза Шабудтинова и бывшего гендиректора компании «Like Центр» Василия Алексеева на 100 млн руб. арестовали, пишет ТАСС. Следствие считает их причастными к 73 эпизодам мошенничества

Аяз Шабутдинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Таганский суд Москвы наложил арест на имущество блогера и автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова и его коллеги Василия Алексеева на сумму 100 млн руб., передает ТАСС.

Блогера задержали в ноябре 2023 года по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц). Сегодня МВД предъявило ему обвинения еще по 23 эпизодам. Таганский суд рассматривает ходатайство о продлении срока ареста Шабутдинова. По версии следствия, блогер виновен в общей сложности в 73 эпизодах мошенничества.

Алексеев был генеральным директором принадлежащей Шабутдинову «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like центр», пишет ТАСС. Ему удалось скрыться за границей, МВД объявило его в розыск. Алексеев писал в телеграм-канале о планах продолжить работу «над развитием компании в роли советника и акционера».

РБК обратился за комментарием к защите Шабутдинова.

Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества Общество Следствие считает, что блогер с сообщниками зарегистрировали несколько юридических лиц, в том числе «Like Центр», для создания у покупателей его бизнес-курсов «ложного впечатления о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение предпринимателей, которые перечислили Шабутдинову порядка 5 млн руб. В феврале 2024 года в отношении него было заведено еще семь дел. Следователи опросили 35 потерпевших. Ранее суд наложил арест на его банковские счета, автомобиль и имущество. Сейчас представитель МВД считает, что фигуранты пытаются скрыть свои активы, в связи с чем потребовал продлить арест Шабутдинова до 16 июня.

Шабутдинов свою вину не признал и назвал арест «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.