 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

Тюменский губернатор назвал число населенных пунктов в зоне подтопления

Тюменский губернатор Моор: в зону подтопления может попасть 51 населенный пункт
Сюжет
Наводнения в России
Если уровень воды в реках Тоболе и Ишиме достигнет опасных отметок, в зоне подтопления в Тюменской области могут оказаться 51 населенный пункт и более 7 тыс. жителей. Пик паводка в регионе придется на 23–25 апреля
Фото: av_moor / Telegram
Фото: av_moor / Telegram

В Тюменской области в ходе паводков в зону потенциального подтопления попадут свыше 50 населенных пунктов, рассказал губернатор региона Александр Моор во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в российских регионах.

По его словам, в потенциальную зону подтопления в регионе могут попасть 51 населенный пункт (в том числе город Ишим), 1847 жилых домов и 7291 человек. Дамбы, которые защищают территории от затопления, могут быть прорваны, допустил Моор, сейчас ведутся работы по увеличению их гребней.

В регионе могут быть превышены опасные уровни воды в реках Тоболе и Ишиме. По словам Моора, наибольшая динамика повышения уровня воды наблюдается на Ишиме, пока обе реки находятся в русле и не вышли на пойму. Но Ишим может выйти на нее в субботу, сказал губернатор.

Пик паводка прогнозируется на 23–25 апреля, уточнил Моор, наиболее напряженная ситуация с выходом на пойму сложится к 20 апреля.

МЧС назвало даты максимума паводка в Тюменской области
Общество
Подготовка&nbsp;к паводку в&nbsp;Тюменской области

В регионе 8 апреля ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. Туда приезжал глава МЧС Александр Куренков, вместе с Моором они посетили Ялуторовск, где протекает Тобол. Там проводятся превентивные мероприятия по укреплению гидрозащитных сооружений.

Моор отметил, что в ходе подготовки к ухудшению ситуации с паводками власти Тюменской области обращают внимание на опыт Оренбургской области, где из-за подъема уровня воды в реке Урале оказались затоплены части Оренбурга, Орска и других населенных пунктов, всего почти 12 тыс. домов.

В самой Тюменской области последнее серьезное наводнение во время половодья произошло в 2017 году, тогда серьезнее всего пострадал Ишим. Моор отметил, что опыт этого паводка также изучают при подготовке к грядущему.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Тюменская область паводки Александр Моор
Материалы по теме
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводков
Общество
Казахстан назвал некорректными слова о своем влиянии на паводки в России
Общество
Власти Кургана опубликовали карту зон возможного затопления
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 16:38
Уровень воды у Оренбурга поставил новый рекорд Общество, 18:15
Следствие попросило провести обыск у феминистки Маршенкуловой Общество, 18:03
Франшиза в Узбекистане: как избежать проблем при выходе в страну Pro, 18:00
Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов в двух областях России Политика, 17:58
«Москвич» впервые показал свою новую модель Авто, 17:58
На Уолл-стрит предсказали индексу S&P 500 десятилетие в «мертвой зоне» Инвестиции, 17:50
Умер О. Джей Симпсон Общество, 17:50
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Губернатор рассказал о новых подтоплениях из-за поворота воды в пойме Общество, 17:48
Леопард Бриксик будет талисманом Игр БРИКС в Казани Спорт, 17:47
Human Resource Management: поможет ли он решить проблему с кадрами Pro, 17:42
Путин призвал готовиться к восстановлению жилья в затопленных регионах Политика, 17:38
Тюменский губернатор назвал число населенных пунктов в зоне подтопления Общество, 17:33
Суд арестовал имущество Шабутдинова и его коллеги на 100 млн руб. Общество, 17:28
В Сумах вслед за Харьковом сообщили об ударе по городской ТЭЦ Политика, 17:25