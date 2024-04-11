Тюменский губернатор назвал число населенных пунктов в зоне подтопления

Если уровень воды в реках Тоболе и Ишиме достигнет опасных отметок, в зоне подтопления в Тюменской области могут оказаться 51 населенный пункт и более 7 тыс. жителей. Пик паводка в регионе придется на 23–25 апреля

Фото: av_moor / Telegram

В Тюменской области в ходе паводков в зону потенциального подтопления попадут свыше 50 населенных пунктов, рассказал губернатор региона Александр Моор во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в российских регионах.

По его словам, в потенциальную зону подтопления в регионе могут попасть 51 населенный пункт (в том числе город Ишим), 1847 жилых домов и 7291 человек. Дамбы, которые защищают территории от затопления, могут быть прорваны, допустил Моор, сейчас ведутся работы по увеличению их гребней.

В регионе могут быть превышены опасные уровни воды в реках Тоболе и Ишиме. По словам Моора, наибольшая динамика повышения уровня воды наблюдается на Ишиме, пока обе реки находятся в русле и не вышли на пойму. Но Ишим может выйти на нее в субботу, сказал губернатор.

Пик паводка прогнозируется на 23–25 апреля, уточнил Моор, наиболее напряженная ситуация с выходом на пойму сложится к 20 апреля.

В регионе 8 апреля ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. Туда приезжал глава МЧС Александр Куренков, вместе с Моором они посетили Ялуторовск, где протекает Тобол. Там проводятся превентивные мероприятия по укреплению гидрозащитных сооружений.

Моор отметил, что в ходе подготовки к ухудшению ситуации с паводками власти Тюменской области обращают внимание на опыт Оренбургской области, где из-за подъема уровня воды в реке Урале оказались затоплены части Оренбурга, Орска и других населенных пунктов, всего почти 12 тыс. домов.

В самой Тюменской области последнее серьезное наводнение во время половодья произошло в 2017 году, тогда серьезнее всего пострадал Ишим. Моор отметил, что опыт этого паводка также изучают при подготовке к грядущему.