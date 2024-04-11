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Наводнения в России ,  
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МЧС назвало даты максимума паводка в Тюменской области

МЧС: пик паводка в Тюменской области ожидается к 23–25 апреля
Сюжет
Наводнения в России
Подготовку к паводку в&nbsp;Тюменской области
Подготовку к паводку в Тюменской области (Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области)

Рекордных значений уровни воды в реках Тобол и Ишим в Тюменской области могут достигнуть к 23–25 апреля, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель начальника главка тюменского МЧС Владимир Закутаев.

«К 20 апреля предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23–25 [апреля], опять же, по Росгидромету, их прогнозам, мы предполагаем, что уровни воды могут быть выше исторических максимумов», — сказал он в эфире «Россия 24».

Глава МЧС и губернатор Тюмени выехали в подтопленный район
Общество
Александр Моор и Александр Куренков (слева направо на переднем плане)

Власти Тюменской области 8 апреля 2024 года решили ввести режим ЧС из-за угрозы паводков. Накануне, 10 апреля, глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Александр Моор посетили подтопленный Ялуторовский район региона.

С паводками столкнулись несколько российских регионов, наиболее тяжелая ситуация в Оренбуржье, где 5 апреля прорвало насыпную дамбу. В регионе действует режим ЧС федерального характера. По данным оренбуржского правительства, к утру 11 апреля остаются подтоплеными 11,9 тыс. жилых домов и порядка 15 тыс. приусадебных участков.

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Теги
Тюменская область МЧС паводки подтопление
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