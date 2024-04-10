Глава МЧС и губернатор Тюмени выехали в подтопленный район

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в подтопленный Ялуторовский район, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

«Министр лично проконтролирует, как в регионе организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, а также оценит их достаточность», — написали там.

Через 3-5 дней в регионе ожидается прохождение волны паводка, а для минимизации и ликвидации последствий создана группировка из более 12 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники, подчеркнули в МЧС.

8 апреля в Тюменской области власти ввели режим ЧС. «Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Мы наблюдаем естественный, постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку», — заявил тогда Моор.

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