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Потоп в Орске ,  
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Глава МЧС и губернатор Тюмени выехали в подтопленный район

Глава МЧС Куренков и губернатор Моор выехали в подтопленный Ялуторовский район
Сюжет
Потоп в Орске

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в подтопленный Ялуторовский район, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

«Министр лично проконтролирует, как в регионе организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, а также оценит их достаточность», — написали там.

Через 3-5 дней в регионе ожидается прохождение волны паводка, а для минимизации и ликвидации последствий создана группировка из более 12 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники, подчеркнули в МЧС.

8 апреля в Тюменской области власти ввели режим ЧС. «Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Мы наблюдаем естественный, постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку», — заявил тогда Моор.

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводков
Общество
Фото:Google Maps

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Георгий Смирнов
наводнение Тюменская область МЧС
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