Губернатор призвал эвакуировать жителей правобережной части Кургана

Жителей правобережной части Кургана призвали к эвакуации из-за угрозы затопления. По словам губернатора, уровень воды в городе - ниже 4 м, а в Звериноголовском округе превысил 10 м

Курган (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал эвакуировать всех жителей правобережной части Кургана из-за угрозы затопления.

«Сбросы с Каратомарского водохранилища, которое находится в Казахстане, не прекращаются. И зеркало воды, которое движется на Курган, оно, к сожалению, постоянно пополняется», — сказал он в ходе выступления перед сотрудниками городской администрации, УВД и МЧС.

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По его словам, по состоянию на 4 апреля действовало соглашение с Казахстаном, в рамках которого один сброс должен был составлять 70 куб. м в секунду, 5 апреля этот показатель составил 3300 куб. м в секунду, что в 45 раз больше. Вместе с этим Троицкое водохранилище в Челябинской области в несколько раз увеличило сбросы по реке Уй, которая впадает в Тобол. Сейчас уровень воды в Звериноголовском округе выше 10 м, в Кургане — ниже 4 м, сказал Шумков.

«Мы сегодня специально попросили городскую администрацию поменять немного характер работы и двигаться по правой стороне Тобола от края до края. Выстраиваться в шеренги и полностью, потихонечку, проходить все дома, чтобы никого не забыть», — заявил губернатор.

Оповещение и эвакуация жителей Курганской области начались превентивно, однако многие не реагируют на это, потому что «пока не видят воды», отметил он. Он призвал сотрудников администрации и спасателей поступать с ними «как со своими родными» — объяснять, убеждать, «дать шанс всем спокойно, планомерно, осмысленно оттуда уйти».

Уровень воды в реке в Курганской области достиг «неблагоприятной» отметки Общество Режим ЧС ввели в Курганской области 8 апреля из-за паводков, тогда же Шумков призывал к немедленной эвакуации жителей всех населенных пунктов по пойме Тобола. Ожидается, что уровень воды в реке поднимется до 11 м. По данным МЧС, в зоне риска подтопления находятся села Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть.

Накануне президент России Владимир Путин поручил губернатору Курганской области заранее принять меры в связи с паводками. Позднее Шумков отчитался о строительстве дамбы в селе Глядянском.